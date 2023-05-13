“Вагнерівці тікали першими”: український військовий розповів деталі операції ЗСУ під Бахмутом

Засновник російської ПВК “Вагнера” Євген Пригожин звинуватив війська міноборони РФ у втечі з позицій під Бахмутом, однак вагнерівці тікали звідти першими.

А от військові регулярної армії Росії під час наступу Сил оборони України намагалися відбиватися.

Про це розповів у коментарі CNN український військовий зі складу 3-ї ОШБ командир 1-го штурмового батальйону із позивним “Ролло”, передає НСН.

За результатами успішної операції Україна повернула собі деякі позиції під Бахмутом.

“Пригожин бреше. Вагнерівці тікали першими з поля бою. А регулярна російська армія ще билась”, зазначив український боєць.

Він розповів, що операція була добре спланована, Силам оборони сприяла навіть погода, завдяки чому вдалося вдалося використати все озброєння, зокрема і HIMARS.

За словами “Ролло”, окупанти капітулювали лише після того, як потрапили в оточення. Їхній резерв перебував далеко, що дозволило українським бійцям знищити і відтіснити ворога. У тому бою путінська армія втратила від 200 до 300 солдатів.

Нагадаємо: напередодні Пригожин звинуватив російські регулярні війська у втечі з позицій. Він заявив, що “вагнерівці” довго завойовували і втримували вказані території, а коли передали їх військам міноборони РФ – ті втекли.

Раніше ми писали, що за повідомленнями розвідки Великої Британії, підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії відходили від Бахмута протягом останніх чотирьох днів.

Українські сили відновили контроль над щонайменше одним кілометром у цьому секторі, додали в британський розвідці.

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