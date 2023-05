Російські війська відходять від Бахмута – британська розвідка

Підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії відходили від Бахмута протягом останніх чотирьох днів.

Про це заявляє розвідка Великої Британії вранці 13 травня, передає НСН.

Українські сили відновили контроль над щонайменше одним кілометром у цьому секторі, додає розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2023.

