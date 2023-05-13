Російські війська відходять від Бахмута – британська розвідка

Підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії відходили від Бахмута протягом останніх чотирьох днів.

Про це заявляє розвідка Великої Британії вранці 13 травня, передає НСН.

«Частини 72-ї окремої мотострілецької бригади, ймовірно, відійшли неорганізовано на південному фланзі Бахмутської операції», йдеться в зведенні.

Українські сили відновили контроль над щонайменше одним кілометром у цьому секторі, додає розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/465CRs1H8l 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eWEyVpJr1p — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 13, 2023

Зазначається, що ця територія має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західному боці каналу Донецьк-Донбас, який позначає лінію фронту в деяких частинах сектора.

72 ОМСБр входить до складу 3-го армійського корпусу Росії – формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності.

“Його розгортання в такому складному і оперативно важливому секторі підкреслює гостру нестачу надійних бойових підрозділів у Росії”, зазначається в огляді.

Днями Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підтвердила втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута на Донеччині, про що раніше повідомив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Місто залишається епіцентром запеклих боїв.

12 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив про ознаки виснаження ворога на Бахмутському напрямку.

«Лише протягом минулої доби тут відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці “Мста-Б” та 5 складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється. Жоден дедлайн “Вагнер” не виконав, Бахмут не захоплений», сказав він.

За словами Череватого, не допомагає противнику й те, що подекуди вимотані й розбиті у боях підрозділи терористично-кримінального угруповання “Вагнер” замінюються частинами регулярних військ росармії, мотострілецькими та повітрянодесантними підрозділами.

Адже і вони здебільшого укомплектовані мобілізованими, які мають вкрай низьку мотивацію, а успіхи підрозділів Сил оборони України впевненості й мотивації їм аж ніяк не додають.

«У результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворога розбито й відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра — Бахмут тримається, і наші оборонці знищують ворога й місцями женуть його», додав він.

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