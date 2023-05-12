В районі Бахмута українська армія відкинула окупантів на відстань до 1,5 км

Сили оборони України завдяки контрнаступальним атакам в районі Бахмута за останню добу відкинули ворога на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра.

Про це вдень 12 травня в етері телемарафону заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, передає НСН з посиланням на Громадське.

За його словами, уже є ознаки виснаження російських окупантів на Бахмутському напрямку. Однією з них є «майже щоденні заяви злочинця Пригожина».

Череватий повідомив, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій.

За останню добу там відбулося 40 бойових зіткнень, унаслідок яких українські військові знищили 199 і поранили 244 окупанти. Ще 15 російських військових вдалося взяти в полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гармати і п’ять польових складів із боєприпасами.

«Наша оборонна операція продовжує бути успішною, досягає однієї з головних цілей — сточення бойових спроможностей противника, знекровлення ворога. І, як результат, крім бойових утрат, падає морально-психологічний стан окупантів і з’являються елементи паніки», наголосив Череватий.

Російське міністерство оборони також визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмута, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на заступника міністра Ігоря Конашенкова.

На брифінгу 12 травня Конашенков заявив, що російська армія «зайняла новий рубіж» біля Берхівського водосховища «з урахуванням його вигідних умов», цитує канал російського Міноборони «Зірка».

Фактично, це означає відступ у районі Богданівки.

Відступ російських військових дозволяє українським військам контролювати дорогу на Часів Яр – єдину, якою зараз отримують постачання українські сили в Бахмуті.

Пригожин заявляв, що це може призвести до оточення його найманців всередині міста. Російська армія ці повідомлення не коментувала.

Українське командування за останні дні уже не вперше повідомляє про успіхи в районі Бахмута. Так, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що на окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку російсько-окупаційні сили не змогли втримати натиск українських військових і відступили на дистанцію до двох кілометрів.

«Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК “Вагнер” і змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф, котрі зазнали поразки та відійшли», зазначив Сирський.

Крім того, президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 травня, заявляв, що Сили оборони надзусиллями зупинили ворога та відкинули його назад на деяких напрямках. Проте він не уточнив, про які саме напрямки йдеться.

Міноборони Росії також заявляло, що Збройні сили України 11 травня наступали на Соледарському напрямку в Донецькій області «на всій лінії бойового зіткнення сторін довжиною понад 95 кілометрів».

Ще новини України: Якою зброєю Росія намагатиметься зірвати контрнаступ ЗСУ – Міноборони Великобританії