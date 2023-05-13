13 травня – нещасливий день для російської авіації. Майже одночасно на Брянщині у рф впали військові вертоліт і літак, повідомояє НСН, посилаючись на низку джерел. Численні відео авіатрощ публікують у мережах. Крім того, перевіряється інформація про ще один літак, який нібито також “впав” у Брянській області сьогодні.

У Клинцовському районі Брянської області Росії впав вертоліт Мі-8. Російські ЗМІ спочатку писали, що сталося через загоряння двигуна. Але з’явилося відео, на якому чітко видно, що гвинтокрил збиває ракета. І згодом влада визнала, що «пташку» було збито. Повідомляється, що обидва пілоти загинули.

Летить-летить… І не долетить.

Догоряє ворожа пташка.

Майже одразу після оприлюднення інформації про падіння гвинтокрила з’явилися дані про те, що нібито ще один гвинтокрил впав тут же – у Брянській області. А пізніше з’ясувалося, що це був літак – винищувач Су-34.

Спочатку місцеві мешканці, які стали свідками подій, були впевнені, що на відео – українські повітряні судна. Але червоні зірки на крилах не дадуть збрехати.

“Літакопад” на Брянщині – що каже слідство

Зараз у Брянській області розшукують «диверсантів», які збили вертоліт і літак. За однією з версій слідства, збиття могло здійснюватися з території Росії. Тим часом, російські воєнкори пишуть, що збити вертоліт і літак могла власна ППО.

Російські ЗМІ повідомляють, що спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, який впав у Стародубському районі Брянської області. Йдеться про ще одне Су-34.