Пригожин заявив, що тепер «вагнерівці» робитимуть з білорусів «другу армію світу»

Російський терорист Євгеній Пригожин вперше після невдалого бунту звернувся до бойовиків ПВК “Вагнер”.

Він назвав ситуацію на фронті “ганьбою” та назвав умови повернення на війну проти України.

Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали, близькі до “вагнерівців”, передає НСН з посиланням на УНІАН.

“Зараз те, що відбувається на фронті, це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі. Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати тут, в Білорусі, якийсь час”, говорить Пригожин.

Він також заявив, що поки ПВК “Вагнер” перебуватиме в Білорусі, вони зроблять білоруську армію “другою армією світу, а якщо потрібно, то заступимося за них, у разі якщо це буде потрібно”.

Пригожин визнав, що його терористи будуть в Білорусі “певний час”, а потім готуватимуться до “мандрівки в Африку”.

Терорист також заявив про готовність повернутись на війну проти України, якщо “вагнерівців” не змусять зганьбити себе і свій бойовий досвід”.

Судячи з відео, воно було записано пізно ввечері в районі 23-ї години. Євген Пригожин цілком міг бути в цей час в наметовому таборі ПВК “Вагнер” в селі Цель, куди і прибувають колони найманців, а після свого виступу перед ними він повернувся в Мачулищі і полетів в РФ.

З 11 липня колони найманців ПВК “Вагнера” почали переміщатися на територію Республіки Білорусь. Тільки за минулу добу в РБ попрямували три колони найманців. Всього за цей час на білоруську територію перекинули вже щонайменше 2000 “вагнерівців”, повідомляє проект “Беларускі Гаюн”.

Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься “обмін досвідом” між найманцями ПВК “Вагнер” і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.

Нагадуємо, 24 червня ПВК “Вагнер” почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав “піти в Білорусь”.

Ще новини України і світу: В Криму 19 липня детонує склад боєприпасів: перекрили дороги, відселяють чотири села (відео)