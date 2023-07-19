В Криму 19 липня детонує склад боєприпасів: перекрили дороги, відселяють чотири села (відео)

В Криму 19 липня детонує склад боєприпасів, передає НСН посилаючись на низку джерел. В районі Старого Криму, що у східній частині анексованого півострова, вночі пролунали вибухи. За попередньою інформацією – є влучання по полігону.

Про це, зокрема, повідомив місцевий Telegram-канал “Кримський вітер”.

“На Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів, продовжується детонація”, – йдеться у публікації

Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано потрапляння по полігону, після чого відбулася детонація, і “вибухи чути навіть у Феодосії”.

Після цього військові РФ перекрили дороги і всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік “Тавриди”.

Російські ЗМІ повідомляють що перші вибухи у Криму пролунали о 4:30 ранку 19 липня і продовжуються вже більше трьох годин. Зараз триває відселення трьох найближчих сіл. Орієнтовно мешканців будуть вивозити до пунктів тимчасового розміщення на добу.

Так зване МНС Криму назвало села у Кіровському районі, з яких евакуюють 2225 осіб: Кринички, Айвазовське, Абрикосівка, Привітне.

В Криму 19 липня детонує склад боєприпасів: відео

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