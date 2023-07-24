Рано вранці 24 липня безпілотники атакували Москву, передає НСН, посилаючись на низку джерел. Російська влада визнала атаку, щоправда, заявивши, що безпілотники були «придушені» системами РЕБ і серйозних руйнувань немає.

24 липня в понеділок близько 4 годин ранку у Москві пролунали вибухи. Дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Телеграмі.

За даними Телеграм-каналу “Shot” вранці, приблизно о 4 годині ранку, у Москві пролунала серія вибухів. Дрони атакували вулицю Лихачова.

“У будівлі, де знаходиться “Леруа Мерлен”, вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди “влетів” БПЛА”, — ідеться в повідомленні

А Телеграм-канал “Mash” заявляє, що безпілотники долетіли і до Комсомольського проспекту — там розташована будівля Міноборони РФ.

У російському виданні “ТАСС”, яке посилається на екстрені служби, підтвердили “прильоти”.

Крім того, інцидент прокоментували і в Міністерстві оборони Росії.

Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об’єктах на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії, — йдеться в повідомленні

Повідомляють, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає. Коментарі української сторони поки що відсутні.

Рано вранці 24 липня безпілотники атакували Москву: фото, відео

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