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Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

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Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце
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Москву атакували безпілотники знову 1 серпня, передає НСН. Про це повідомляють російські офіційні відомства та ЗМІ. Публікують відео прольоту дронів, моменту удару і фото наслідків.

З попередньої атаки пройшло усього дві доби (минула була 30 липня). Учора росіяни повідомляли, що співробітників міністерств, як працюють у «Москва-Сіті», відправили на дистанційку, а комунальники прийнялися вставляти розбиті після атаки вікна та наводити лад у приміщеннях. І от – на тобі знову.

Військ ові рф посилили заходи захисту після попереднього удару (ні) – і тому ситуація повторилася просто один в один як 30 липня.

Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

Вночі 1 серпня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об’єктах у Москві та Московській області. Два українські БПЛА знищені засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області, – повідомляє мінубивства країни-агресорки

Ще один безпілотник, за даними МО, був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, розбився на території комплексу нежитлових будівель «Москва-сіті». Нагадаємо, так само було і минулого разу. Пригнічені безпілотники чомусь тягне саме до «Москва-Сіті». Причому постраждала від удару вежа в «IQ-кварталі» (це та ж висотка, яка була атакована минулого разу). Мер Москви Сергій Собянін уточнив, що ушкодження отримав фасад на 21 поверсі.

Це вже виглядає як відверте знущання над пихатими росіянами з “другою армією світу”. Так тримати!

Наразі рятувальники досліджують постраждалий поверх.

Москву атакували безпілотники знову: фото, відео

Момент атаки влучання безпілотника у вежу “Москва-Сіті”

Момент вибуху з середини.

момент вибуху ще

Безпілотник летить.

Жителі Одінцово діляться відео із прольотом БПЛА.

 

Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

А це вже наслідки.

Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

Це неймовірно! Москву атакували безпілотники знову і влучили у те ж саме місце

Раніше ми повідомляли: Безпілотники атакували Москву – момент вибуху потрапив на відео

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