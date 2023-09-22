Росія спочатку визнала смерть свого військового внаслідок прильоту у Севастополі, а потім каже – зник безвісти

Внаслідок прильоту у Севастополі 22 вересня загинув один російський військовій, повідомили в міноборони рф. Але потім передумали і вирішили, що він зник безвісти.

Як передає НСН, про це йдеться в повідомленні міноборони росії.

У росії спершу заявили про одного загиблого військового унаслідок удару по штабу Чорноморського флоту рф. Однак згодом змінили дані, заявивши, що військовий зник безвісти, а не загинув.

Також росіяни заявляють, що засобами протиповітряної оборони збили п’ять ракет над Севастополем.

Ставленик росії у Севастополі Михайло Развожаєв повідомляв, що біля місцевого драмтеатру імені Луначарського впав уламок. Місцевий Telegram-канал «Крымский ветер» уточнює, що там нібито впала ракета, що не розірвалася.

Развожаєв закликав місцевих жителів не виїжджати в центр міста та не виходити з будівель. А всіх, хто перебуває поруч зі штабом, піти до укриттів.

Після удару по будівлі штабу Чорноморського флоту рф «Крымский ветер» також повідомляв про інші прильоти. Зокрема, дим фіксували в районі села Поштове, біля траси «Таврида» тощо.

Нагадуємо, зранку у Криму лунали вибухи, а очевидці кажуть про використання росіянами димової завіси для прикриття Севастопольської бухти. Міноборони росії заявило про відбиту атаку. Подробиці читайте ТУТ.

Реакція у російських чатах на удар по Севастополю

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