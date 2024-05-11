В Україні поминальні дні у більшості регіонів заплановані з 12 по 15 травня. Рятувальники нагадали українцям правила безпеки

Деякі території досі залишаються замінованими. У зв’язку з цим кладовища є зоною підвищеної небезпеки.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на заяви ДСНС та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що території Київської, Житомирської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Сумської та Чернігівської областей подекуди досі залишаються замінованими. Найбільш небезпечними місцями є:

ліси,

місцеві дороги,

стежки,

а також кладовища, куди традиційно перед Великоднем і на поминальні дні йдуть люди.

Поминальні дні в Україні – про які правила безпеки треба знати

Мінреінтеграції закликає мешканців даних регіонів бути дуже уважними й обережними під час поминальних днів.

Якщо є можливість, то варто в цьому році відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

Також не рекомендується відвідувати ліси, поля, береги водойм, не з’їжджати та не виходити на узбіччя доріг, де точилися бої та перебував ворог.

Як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

У разі виявлення будь-якого предмета, схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не торкайтеся його, не намагайтеся перемістити чи розібрати.

Відійдіть від небезпечної знахідки на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили.

Обов’язково повідомте про небезпечний предмет спеціалістів ДСНС або Нацполіцію за номерами 101, 102 та попередити про небезпеку оточуючих.

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