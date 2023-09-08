На Херсонщині п’яні окупанти перестріляли один одного – у підсумку 5 вбитих загарбників

Днями п’яні російські окупанти влаштували між собою стрілянину в окупованому селищі Дніпряни на Херсонщині.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на ТСН.

Він розповів, що росіяни напилися і вчинили розбірки між собою. Результат – п’ять мертвих окупантів

“У селищі Дніпряни на окупованій Херсонщині на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських окупантів. Загарбники напились горілки і почали з’ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого п’ять окупантів загинули”, повідомив Ковальов.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники і далі захоплюють та використовують об’єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях.

Нагадаємо, легітимна влада Маріуполя повідомила, що в окупованому місті постійно відбуваються перестрілки та “бандитські розбірки”. Зазначається, що кількість конфліктів між різними підрозділами військових з використанням вогнепальної зброї лише зростає.

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