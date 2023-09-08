Вночі у Москві горіла будівля Федеральної митної служби (фото, відео)

Вночі 8 вересня у Москві спалахнула сильна пожежа, горіла будівля Федеральної митної служби і склади.

Як передає НСН, про це повідомляють російська служба «Радіо Свободи» та місцеві Telegram-канали.

На фото та відео, які поширюють в мережі, видно великий стовп чорного диму.

У районі Новогирєєво (район Москви – ред.) було видно великий стовп чорного диму.

Як пише «Осторожно, Москва» з посиланням на МНС росії, пожежа сталася за адресою, де розташована Федеральна митна служба. На місце прибули оперативні служби.

Пізніше рос”ЗМІ” повідомили наступне: “пожежа сталася в ніч проти п’ятниці на сході Москви – на вулиці Кусковській, 26б, у Новогирєєво горить склад, повідомляє столичний главк МНС.

“Згідно з даними з відкритих джерел, у будівлі за цією адресою знаходиться серед іншого склад холодильників”, йдеться у повідомленні.

Пожежа у Москві палала довго. Мовляв, «гасіння ускладнює високе пожежне навантаження усередині будівлі». Інформації щодо постраждалих немає. У ліквідації пожежі було задіяно понад 90 осіб та 29 одиниць техніки.

Останнім часом пожежі все частіше трапляються на об’єктах в різних регіонах росії. Наприклад, у Санкт-Петербурзі нещодавно загорілася нафтобаза «Ручаї», у Московській області рф спалахнув склад із добривами, а в Краснодарському краї почалася пожежа в порту.

Як пишуть у соцмережах: “Гори-гори ясно, щоб не погасло”.

Пожежа у Москві вночі 8 вересня. Відео

Ще відео пожежі у Москві 8 вересня

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