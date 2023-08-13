Біля Маріуполя сталася стрілянина між кадировцями та окупантами – є загиблі цивільні

У тимчасово окупованому селі Урзуф, що біля Маріуполя, сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями, внаслідок чого загинули 7 мирних жителів.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, передає НСН.

За його словами, кадировці приїхали до Урзуфа “на відпочинок”. В результаті у них виник конфлікт із місцевою військовою комендатурою. Перепалка переросла у стрілянину. Однак крім окупантів було вбито також цивільних.

Адрющенко повідомив, що зараз відомо про сімох загиблих мирних жителів. Також він додав, що серед них двоє дівчат підлітків, чотири хлопці та жінка.

Раніше видання РІА-Мелітополь зазначало, що під час ймовірної перестрілки, яка сталася увечері 12 серпня, нібито було вбито російських військових, кількість не уточнюється.

Також там повідомляли про постраждалих серед цивільного населення.

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