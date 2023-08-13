ЗСУ закріплюють біля Роботиного на Запоріжжі, у окупантів панічні настрої: ситуація на фронті 13 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот тридцять шосту добу. Про ситуацію на фронті 13 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 13 серпня

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Рожковичі, Кіндратівка, Локня, Угроїди, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївка, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку завдав артилерійських обстрілів по понад 25 населеним пунктам, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Павлівка, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області, військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців рф, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а і осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, знищили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 5 засобів ППО, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 253850 (+560) осіб ліквідовано,,

танків ‒ 4298 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,

артилерійських систем – 5072 (+19) од,

РСЗВ – 713 (+0) од,

засоби ППО ‒ 477 (+5) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),

крилаті ракети ‒ 1379 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 760 (+1).

Цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів – це не втрата окупантами крилатої ракети минулої доби!

Дані уточнюються.

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