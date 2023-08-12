ЗСУ наступають на двох напрямках і стримують ворожий наступ на п’яти: ситуація на фронті 12 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот тридцять п’яту добу. Про ситуацію на фронті 12 серпня і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 12 серпня

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Україні. Противник атакував п’ятьма дронами з південно-східного напрямку. Три “шахеди” знищено протиповітряною обороною у межах Запоріжської області.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Миропілля, Угроїди Сумської області та Окіп, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Шийківка, Чернещина, Пролетарське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Часів Яр, Біла Гора, Олександро-Шультине, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лобкове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс “Стріла” противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 510 російських окупантів, знищили 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 12 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4295 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,

артилерійських систем – 5053 (+10) од,

РСЗВ – 713 (+0) од,

засоби ППО ‒ 472 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),

крилаті ракети ‒ 1378 (+1),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 759 (+3).

Дані уточнюються.

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