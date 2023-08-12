Стало відомо, скільки артилерійських снарядів передав ЄС Україні в рамках плану з надання мільйона артилерійських боєприпасів.

Так, впродовж року, Євросоюз передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів.

Про це пише DW з посиланням на речника ЄС Петера Стано, передає НСН.

“Країни-члени ЄС поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів – і 2300 ракет усіх типів”, сказав Стано.

Зазначимо, навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання артилерійських снарядів до України, оскільки українські військові зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

Країни погодили план вартістю 2 млрд євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні 1 млн боєприпасів протягом 12 місяців.

Так, згідно з першим етапом плану, який припав на період від 9 лютого до 31 травня, було виділено один мільярд євро для відшкодування країнам-членам ЄС приблизно половини вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів.

Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 мільярда євро. Гроші ЄС відшкодували лише частину цього, що свідчить про те, що цей захід не досяг мети.

Кількість переданих Україні боєприпасів зараз, за словами Стано, не надто відрізняється від тої кількості, яку назвав верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наприкінці травня. Тоді він заявив, що ЄС передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисяч ракет.

Така ситуація вказує на те, що до досягнення цілі ЄС щодо передавання Україні мільйона снарядів ще далеко.

Раніше в кількох країнах ЄС вже висловлювали скепсис щодо цієї обіцянки, побоюючись, що реалізувати її не вдасться.

Згідно з другою частиною плану, Європейське оборонне агентство веде переговори з європейськими виробниками про спільні контракти на закупівлю 155-мм снарядів і ракет.

“(Агентство. – Ред.) очікує, що рамкові контракти з (оборонною. – Ред.) промисловістю будуть підписані в найближчі тижні, що дозволить державам-членам розміщувати замовлення”, повідомили в ЄС.

Для того, щоб підпасти під план поставок ЄС, будь-які контракти мають бути укладені до кінця вересня.

Загалом ЄС та його країни-члени заявляють, що після повномасштабного вторгнення Росії витратили близько 20 мільярдів євро на постачання різноманітної зброї Україні.

США, за даними Пентагону, станом на 25 липня виділили Україні понад 43,7 мільярда доларів безпекової допомоги. Напередодні президент США Джо Байден попросив у Конгресу виділити близько 40 мільярдів доларів додаткових видатків. З них 24 мільярди доларів передбачені на витрати, пов’язані з війною РФ проти України, зокрема й на допомогу Києву та на інші міжнародні потреби, пов’язані з російською агресією.

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