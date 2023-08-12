Кулеба попередив, що восени заклики щодо переговорів з Росією можуть зрости

Дуже вірогідно, що цієї осені Україну можуть примушувати до переговорів з Росією. І ці голоси лунатимуть із різних країн світу.

Майбутній політичний сезон у світі може виявитися непростим для України в дипломатичному сенсі, оскільки в різних державах звучатимуть заклики щодо нібито необхідності переговорів з РФ.

Про це сказав глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з журналістом Вадимом Карп’яком, передає НСН.

“Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь”, заявив Кулеба.

Він запевнив, що Україна зробить усе в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, “щоб ці голоси затихли”.

“Всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що “проблеми”, що потрібні переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси затихли”, сказав Кулеба.

Він розповів про недавню зустріч президента Володимира Зеленського з дипломатами, де глава держави поставив перед ними низку завдань: проведення саміту Формули миру, і залучення меценатів до процесу післявоєнної відбудови України, і перезапуск зернових коридорів.

Міністр повідомив, що восени заплановано велику кількість міжнародних самітів, на яких Україна потребує “кількісної та якісної присутності всього світу, а не тільки традиційних друзів з Європи та Північної Америки”.

Ще одне завдання, поставлене перед дипломатами, – зробити так, щоб у росіян “під ногами палала земля в усьому світі”.

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