Гарантії безпеки для України – в ОП розповіли, чого очікують від міжнародних партнерів

Керівник ОП Андрій Єрмак напередодні провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипустанов щодо реалізації Формули миру Володимира Зеленського. Які гарантії безпеки для України передбачено

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що надання безпекових гарантій Україні до набуття членства в НАТО дасть змогу запобігти повторенню агресії з боку Росії.

За його словами, це важливий пункт не лише для нашої держави, а й для інших, адже наслідки російської агресії відчувають і країни Європи, Азії, Африки. Про це повідомляє Офіс президента, інформує НСН.

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За словами Жовкви, безпекові гарантії передбачають не лише надання Україні озброєння, далекобійної артилерії, систем ППО та F-16, а й обмін розвідувальною інформацією, навчання українських військових, протидію кібератакам, розвиток української промисловості, посилення економічної стійкості та відбудову, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

Усе це може бути передбачено двосторонніми угодами в межах Спільної декларації.

“Двадцять країн уже погодили Спільну декларацію, ми чекаємо на участь інших держав, щоб досягти стійкого та справедливого миру”, – сказав заступник керівника ОП.

Жовква зазначив, що усі країни, які підтримали Спільну декларацію або приєднаються до неї в майбутньому, автоматично стають учасницями робочої групи з питань безпекових гарантій. Координаторами робочої групи можуть бути представники США та Великої Британії, які першими розпочали переговори щодо двосторонньої угоди.

Як відомо, Андрій Єрмак розповів, що 58 країн підтримують формулу миру президента України Володимира Зеленського.

За його словами, кінця серпня повинна бути завершена робота зі створення переліку заходів саміту миру, який буде представлено на наступній міжнародній зустрічі на рівні радників.

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