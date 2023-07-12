Шлях України до НАТО: що робила Україна впродовж незалежності для наближення до вступу в Альянс (відео)

Від моменту здобуття незалежності Україна декларує орієнтацію на європейський вектор розвитку. Яким був шлях України до НАТО розповідає НСН

Україна декларує орієнтацію на європейський вектор розвитку ще з часів здобуття незалежності. Це українці щоразу доводили під час Майданів – революцій за збереження демократії і відмову від авторитаризму.

Однак долучитися до системи Євроатлантичної безпеки, стати членом НАТО, Україні не вдалося. Що, врешті, призвело до широкомасштабної агресії Росії.

Наразі 89% українців виступають за вступ у НАТО.

Яким був шлях України до НАТО?

Через 3 роки після розвалу СРСР і отримання незалежності, Україна першою серед колишніх радянських держав уклала договір з НАТО в межах ініціативи партнерства заради миру.

Далі співпраця розвивалась вже у 2004 році: Україна вирішила відмовитися від позаблоковості і вперше офіційно оголосити про намір вступу до Альянсу. Адже до військової доктрини внесли положення про подальшу євроатлантичну інтеграцію і вступ до НАТО.

Однак, вже за кілька місяців, президент Леонід Кучма, який саме переживав часи так званого «касетного скандалу» і був у міжнародній ізоляції, скасував таку мету, як вступ до НАТО.

Наступного року, коли президентом обрали Віктора Ющенка, він повернув у військову доктрину намір вступу до НАТО, і вже наступні кілька років українська влада намагалася отримати план дій щодо членства у Альянсі. Зокрема, під час саміту НАТО у Бухаресті 2008 відхилили чергову спробу України отримати план дій щодо членства. За даними медіа, Франція та Німеччина вважали за краще не провокувати Росію прийняттям України до Альянсу, а формальним приводом для відмови стала політична нестабільність в Україні.

Але згодом президентом обрали Віктора Януковича. Він припинив будь-які дії в цьому напрямку. Зокрема, через відмову вести Україну у бік ЄС та НАТО, українці вийшли на Майдан та відстоювали право на європейський розвиток.

Вже у 2014 році після зміни влади, новий президент Петро Порошенко вдруге за історію України скасував позаблоковий статус. Тоді у військовій доктрині з’явився намір до 2020 організувати українську армію за стандартами Альянсу.

З приходом до влади Володимира Зеленського Україна повернулась до необхідності отримати план дій щодо вступу до НАТО, який вже намагалася отримати за часів Ющенка.

У 2021 році на саміті НАТО в Брюсселі лідери Альянсу підтвердили відданість ідеї бухарестського саміту 2008, про те, що Україна стане членом Альянсу і Росія не зможе накласти вето на її вступ.

З початком повномасштабної війни прагнення України щодо вступу в НАТО посилилося. Володимир Зеленський закликав Захід прийняти Україну до Альянсу за пришвидшеною процедурою.

У вересні 2022 року українська влада підписала заявку на пришвидшений вступ до Альянсу, а потім підписала декларацію з 23 країнами-членами організації, що підтримують членство України.

І хоч 23 – це більшість, однак і зараз залишаються країни, які ще не надали офіційної підтримки Україні в цьому питанні.

Джерело Радіо Свобода.

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