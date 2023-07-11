Сьогодні стартує саміт НАТО у Вільнюсі. Представники Альянсу обіцяють, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту.

Наразі країни-члени НАТО працюють над завершенням спільного комюніке.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття Громадського форуму НАТО, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Столтенберг відповів, чого чекати Україні від саміту

На питання: чи станеться так, що Україна отримає запрошення до НАТО, він сказав, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

“Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення України”, заявив Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що вже сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО. Україна очікує отримати чіткий сигнал від союзників, що після закінчення війни вона стане членом Альянсу.

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