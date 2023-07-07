Три рішення щодо України ухвалять на саміті НАТО у Вільнюсі: Столтенберг розповів які

На саміті НАТО у Вільнюсі ухвалять три рішення щодо України. Генсек Єнс Столтенберг розповів, які саме, передає НСН.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. Про це він повідомив на пресконференції, передає кореспондент Європейської правди.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг має намір надіслати росії чіткий сигнал: Україна буде в Альянсі. 7 липня Столтенберг підтвердив відданість альянсу ідеї включення України до своїх лав.

Він очікує, що лідери країн-союзників узгодять три елементи, які наблизять Україну до членства в НАТО.

По-перше, затвердять програму допомоги Україні, розраховану на багато років.

По-друге, зміцнять політичні зв’язки, створивши Раду Україна-НАТО ,

, По-третє, лідери країн альянсу підтвердять своє бажання бачити Україну членом НАТО і об’єднаються, щоб прийти до цієї мети.

Про таке заявив Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

Все це, за словами генсека, має відбутися у рамках саміту НАТО, який відбудеться 11−12 липня у Вільнюсі. Тим самим він розраховує надіслати росії чіткий сигнал про те, що західні союзники підтримуватимуть Україну до кінця.

За його словами, на саміті започаткують раду «Україна — НАТО», щоб наблизити вступ, і затвердять багаторічну програму підтримки для повної сумісності військ. Президент Зеленський, за словами Столтенберга, візьме участь у саміті, який відбудеться 11−12 липня.

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