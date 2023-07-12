Зеленський назвав умови, за яких Україна отримає запрошення до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати запрошення до НАТО, коли дозволять безпекові умови.

Про це він заявив, прибувши на другий день саміту у Вільнюсі, передає НСН з посиланням на Європейську правду.

“Ми матимемо запрошення, коли дозволять умови безпеки”, сказав Зеленський.

За його словами, також він обговорить з партнерами питання озброєння України і ситуацію на полі бою.

“Ми обговоримо також гарантії безпеки, які потрібні Україні на шляху до НАТО”, заявив президент.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу.

Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, “коли будуть досягнуті умови”.

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання.

Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

Зазначимо, що Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі. Він буде присутнім на інавгураційному засіданні Ради НАТО-Україна на вищому рівні і проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, Зеленський пояснив, що українська делегація прибула у Вільнюс заради трьох речей – гарантій безпеки, запрошення до НАТО і зброї.

Зеленський прибув на саміт разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 12 липня Зеленський назвав “гарними” результати саміту НАТО у Вільнюсі, однак зазначив, що все ж хотів почути запрошення України до Альянсу із чіткими термінами. А втім, за словами Зеленського, Україна розуміє, що членство можливе аж після завершення бойових дій.

“Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якби було запрошення, вони були б ідеальні”, сказав Зеленський.

Він зазначив, що на саміті у Вільнюсі «був результат і конкретні пункти, які наближають нас до НАТО»

“Ми розуміємо, що дехто справді боїться говорити про наше членство в НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна, і це також зрозуміло і логічно. А ми цивілізовані й адекватні люди. Україна бореться і точно розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна”, наголосив президент.

Однак, за словами Зеленського, під час зустрічей на саміті він почув важливі сигнали про те, що Україна дійсно буде членом НАТО, коли будуть відповідні умови, тобто “коли буде безпечно на нашій землі”.

“Щодо [відсутності] запрошення [України до НАТО]: я дійсно розумію що це технічний сигнал. Але якщо ми займаємось не тільки технікою і бюрократією, а подивимось на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент. Я дійсно порівнюю цей факт з моментом кандидатства в ЄС”, резюмував він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що після саміту НАТО у Вільнюсі шлях України до вступу в Альянс став “коротшим, але не швидшим”. Результати саміту викликали в нього “змішані почуття”.

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