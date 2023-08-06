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Оприлюднено список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді щодо миру для України

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Оприлюднено список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді щодо миру для України
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Оприлюднено список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді щодо миру для України. Інформація з’явилася на офіційному сайті Офісу Президента України, передає НСН.

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

За дорученням Президента Володимира Зеленського українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді

список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді

Наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств:

  • Саудівської Аравії,
  • Австралії,
  • Аргентини,
  • Бахрейну,
  • Болгарії,
  • Бразилії,
  • Великої Британії,
  • Данії,
  • Естонії,
  • Європейського Союзу,
  • Єгипту, Індії,
  • Іспанії,
  • Італії,
  • Йорданії,
  • Канади,
  • Катару,
  • Китаю,
  • Кувейту,
  • Латвії,
  • Литви,
  • Нідерландів,
  • Німеччини,
  • Норвегії,
  • Об’єднаних Арабських Еміратів,
  • Південно-Африканської Республіки,
  • Польщі,
  • Республіки Корея,
  • Румунії,
  • Словаччини,
  • Союзу Коморських Островів,
  • Сполучених Штатів Америки,
  • Туреччини,
  • Фінляндії,
  • Франції,
  • Чехії,
  • Чилі,
  • Швеції,
  • Японії,
  • а також ООН.

Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – зазначив Андрій Єрмак

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

У межах консультацій у Джидді українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі.

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