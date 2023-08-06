Оприлюднено список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді щодо миру для України. Інформація з’явилася на офіційному сайті Офісу Президента України, передає НСН.
У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.
За дорученням Президента Володимира Зеленського українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.
Список країн, що взяли участь у зустрічі в Джидді
Наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств:
- Саудівської Аравії,
- Австралії,
- Аргентини,
- Бахрейну,
- Болгарії,
- Бразилії,
- Великої Британії,
- Данії,
- Естонії,
- Європейського Союзу,
- Єгипту, Індії,
- Іспанії,
- Італії,
- Йорданії,
- Канади,
- Катару,
- Китаю,
- Кувейту,
- Латвії,
- Литви,
- Нідерландів,
- Німеччини,
- Норвегії,
- Об’єднаних Арабських Еміратів,
- Південно-Африканської Республіки,
- Польщі,
- Республіки Корея,
- Румунії,
- Словаччини,
- Союзу Коморських Островів,
- Сполучених Штатів Америки,
- Туреччини,
- Фінляндії,
- Франції,
- Чехії,
- Чилі,
- Швеції,
- Японії,
- а також ООН.
Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.
«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – зазначив Андрій Єрмак
Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули.
Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.
У межах консультацій у Джидді українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі.
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