Зустріч у Саудівській Аравії щодо миру в Україні – відомо про два перших висновки

Як повідомлялося раніше, 5 і 6 серпня проходить зустріч у Саудівській Аравії щодо припинення війни в Україні. Стало відомо про два перших висновків, яких дійшли учасники. Про це пише італійська газета Corriere della Sera, передає НСН.

За підсумками першого дня переговорів щодо обговорення української Формули миру, які проходять у Саудівській Аравії, домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України.

У Джидді домовились, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди. А також у пріоритеті має бути Статут ООН.

За інформацією джерел, крім того було вирішено сформувати робочі групи з ключових питань десяти пунктів формули миру, запропонованих Києвом.

“Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року це вважається вірогідними”, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбувається зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті беруть участь представники 40 країн, зокрема США, Канади, Китаю, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики.

В офісі президента України раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане “формула миру” України.

Водночас Україна прагне створити велику коаліцію дипломатичної підтримки поза своїми основними західними прихильниками, що має допомогти припинити бойові дії.

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