Саудівська Аравія проведе мирні переговори по Україні з 30 країнами без участі РФ

Саудівська Аравія проведе мирні переговори по Україні з 30 країнами без участі делегації РФ. Про такі наміри пише The Wall Street Journal, передає НСН. Планується залучити до переговорів держави, які не вводили санкцій проти росії і не постачають зброю Україні.

На початку наступного місяця Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо російсько-української війни між Україною, західними країнами та ключовими країнами, що розвиваються, зокрема Індією та Бразилією, – йдеться у повідомленні

Проведення саміту заплановане на 5-6 серпня у місті Джидда.

У Джідду мають прибути представники 30 країн.

Вашингтон і Європа сподіваються, що переговори між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, зокрема Індією та Бразилією, сприятимуть консолідації міжнародної підтримки мирних вимог України.

У Києві сподіваються, що ця подія зробить певний поштовх до мирного саміту наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни. А останні, як сподівається Україна, зможуть сформувати майбутні мирні переговори між Росією та Україною на користь Києва, зазначає видання.

Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, – пояснюють доцільність перемовин у матеріалі

Наразі свою участь підтвердили Велика Британія, Польща, загалом ЄС, а також Південна Африка. Очікується, що на зустрічі буде і радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

Країну проведення цієї зустрічі обрали невипадково. Як зазначають дипломати на Заході, це своєрідна спроба другого раунду переговорів (після зустрічі високопосадовців у Копенгагені вкінці червня) у спробах залучити Китай, який підтримує контакт із Москвою. У Пекіні наразі не мають планів бути в Саудівській Аравії з цього приводу, але водночас не виключають це.

WSJ взяв коментар в високопоставленого дипломата з Заходу, який зазначив, що Україна наполягає на міжнародній підтримці в питаннях, які залишаються дискусійними в країнах, що розвиваються. Зокрема йдеться про санкційну політику проти РФ.

Ще новини України і світу: Що означатимуть гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю для України – пояснили у США