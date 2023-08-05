Запуск «Кинджалів», ракети з Білорусі – окупанти влаштували масовану атаку на Україну 5 серпня

У суботу ввечері окупанти влаштували масовану атаку на Україну 5 серпня. Війська РФ запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал» з району Тамбова. Також ракети в Україну полетіли з Білорусі

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає НСН.

«Увага — пуск «Кинджалів» з району Тамбова, РФ!» — йшлося у повідомленні о 18.58.

Згодом у ПС повідомили про повторний пуск «Кинджалів». Зокрема, ракета летить в напрямку Житомира.

У Повітряних силах уточнили, що ракети летять в напрямку Старокостянтинова. О 19:14 Повітряні сили повідомили про запуск ракет із Білорусі.

«Ще Кинджали! Вінницька, Хмельницька, Житомирська!.. Швидкісна ракета рухається на Київщину… Напрямок — Вінниця», — додали у ПС.

Окупанти влаштували масовану атаку на Україну 5 серпня

На Київщині приблизно о 19.00 було чутно сильний вибух. Імовірно, спрацювала українська ППО.

Ракетна атака російських окупантів відбувається на тлі зустрічі у Саудівській Аравії, присвяченій майбутнього саміту «формули миру», яку запропонувала Україна.

У зустрічі у саудівській Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту «формули миру» (після першої у Копенгагені), беруть участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до «західного табору» — зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.

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