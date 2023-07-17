Смерть диктаторів від чого і в якому віці вмирали відомі тирани

Що відомо про смерть диктаторів 20-го сторіччя. Хто і від чого помер і в якому віці.

Про це розповідає видання «Слово і діло», передає НСН.

Як і багато диктаторів, володимир путін мало довіряє своєму оточенню і відчуває патологічний страх за своє здоров’я – свідченням цього є обов’язковий карантин, який навіть зараз мають відсидіти чиновники перед зустріччю з президентом.

Але все ж таки російський президент смертний, і поки залишається гадати яким буде його кінець – можливо він помре у в’язниці, чекаючи вироку за свої злочини, як Слободан Мілошевич, або ж на нього чекає доля Муаммара Каддафі.

Найдовше з диктаторів XX століття прожив президент Чилі Августо Піночет, який прийшов до влади внаслідок військового перевороту. Він помер у віці 91 року через серцеву недостатність.

Трохи менше – 90 років прожив Фідель Кастро. Офіційно причину його смерті не оголошували, але в останні роки життя у нього, за деякими даними, був рак та хвороба Паркінсона. Окрім того, він переніс інсульт.

З природних причин у 87 років помер колишній президент Аргентини Хорхе Рафаель Відела. Останні роки він провів у в’язниці, де він відбував довічний термін за злочини проти людяності.

У віці 82 років від серцевої недостатності померли Франсіско Франко (Іспанія), Кім Ір Сен (Північна Корея), Мао Цзедун (Китай).

Португальський диктатор Антоніу Салазар прожив 81 рік і помер через серцево-судинну недостатність.

Президент Уганди Іді Амін помер у 78 років через ниркову недостатність, президент ЦАР Жан-Бедель Бокасса – у 75 років через серцеву недостатність.

Причиною смерті Йосипа Сталіна став крововилив у мозок, коли йому було 73 роки. Прем’єр-міністр Камбоджі Пол Пот помер у 72 роки через серцеву недостатність.

Румунського диктатора Ніколає Чаушеску розстріляли у віці 71 року. У 69 років померли одразу кілька диктаторів – Кім Чен Ір, Муаммар Каддафі, Саддам Хусейн та Рафаель Трухільо. З них лише керівник КНДР помер своєю смертю: Каддафі було вбито під час громадянської війни, Хусейна повісили, а Трухільо загинув унаслідок замаху.

Колишній президент Сербії Слободан Мілошевич помер у віці 64 років у в’язниці в Гаазі, не дочекавшись вироку трибуналу – через серцеву недостатність.

Фашистському диктаторові Беніто Муссоліні, коли його розстріляли, був 61 рік. Адольф Гітлер вчинив суїцид у віці 56 років, президента Екваторіальної Гвінеї Франсіско Масіаса Нгема було розстріляно в 55 років.

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