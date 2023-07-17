Про ситуацію на ЗАЕС розповів президент “Енергоатому” Петро Котін. Він каже, що впродовж останнього часу ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції не покращилась та залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”, передає НСН.

“Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію”, розповів Котін.

За його словами, наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, який розташований на правому березі Дніпра – за п’ять кілометрів від станції.

На атомній електростанції в Енергодарі наразі перебувають інспектори МАГАТЕ. Втім, окупанти не допускають представників Агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

“Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу”, наголошує Петро Котін.

Нагадаємо, в українській розвідці проаналізували ймовірність теракту на ЗАЕС та цілі росіян. За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території ЗАЕС, є. Адже окупанти все ще перебувають на території об’єкту.

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