Відновити Каховське водосховище у повному об’ємі неможливо – науковці про катастрофічні наслідки підриву ГЕС (фото)

Науковці розповіли, чи можливо відновити Каховське водосховище до того виду, яким воно було раніше та наскільки небезпечні наслідки потрапляння нафтопродуктів у Дніпро і Чорне море після підриву ГЕС.

Забруднення Чорного моря, обміління Каховського водосховища, втрата зрошення на Херсонщині – науковці вже понад місяць фіксують наслідки після підриву військовими РФ Каховської ГЕС. Чим ще загрожує Україні знищення греблі Суспільному розповіли вчені та співробітники Держекоінспекції, передає НСН.

Обмілівше водосховище, знищене зрошення та біорізноманіття пониззя Дніпра

Старший науковий співробітник ХДАЕУ кафедри водних біоресурсів та аквакультури Євген Коржов говорить, що наслідки екокатастрофи, яку влаштували військові РФ підірвавши Каховську ГЕС, ще проявлятимуться не один рік. Наразі, за його словами, вже забруднена екосистема та знищене біорізноманіття гирлового регіону пониззя Дніпра.

“Настільки великі наслідки, що вони торкнулись не лише території зони ураження від Запоріжжя до Дніпро-Бузького лиману, а й відповідають певним негативним характеристикам навіть у Чорному морі й доходять вже до Середземного моря”, каже науковець.

Такого водного об’єкта як Каховське водосховище більше не існує, відновити його у тому масштабі, в якому він існував, вважає Євген Коржов, неможливо.

“Зараз на місці Каховського водосховища поверхня з суцільного, як би так сказати, зцементованого мулу органічного, а глибші прошарки лишають під собою законсервовані відмерлі частини тварин, рослин, які не розкладені. Після кожного дощику вони будуть вимиватись і потрапляти до водної течі Дніпра. Заражатимуть її й забруднюватимуть”, говорить Коржов.

За його словами, знищені на Херсонщині й зрошувальні системи. Вони є, каже науковець, але без води вони не потрібні.

“Усі зрошувальні системи були спроєктовані на Херсонщині. Їх джерела живлення були розраховані на певний рівень води у Каховському водосховищі, зараз цього рівня немає. Тобто на разі ми маємо нижче 4 метрів, при нормальних проєктованих 16 метрах Балтійської системи. Тобто усе зрошення зараз у стані зневоднення, тобто немає води для питних, соціальних потреб”, сказав Коржов.

У Дніпро потрапила значна кількість нафтопродуктів

Держекоінспекція після підриву Каховської ГЕС зафіксувала факт потрапляння значної кількості нафтопродуктів у Дніпро, розповідає заступник начальника державної екологічної інспекції Південного округу Микола Власенко.

“Першого дня за допомогою військових, СБУ ми організували відбір проб по річищу і виявили їх високу концентрацію. Якби не бойові дії, ми б швидко впорались з цією ситуацією. На жаль, ці нафтопродукти пішли в Дніпро-Бузький лиман і в Чорне море”, розповів Власенко.

Частина, за його словами, розійшлась узбережжям. Нафтопродукти виявили в заплавах річок Вірьовчина та Кошова. Такі місця каже, інспектор, виявляють чи не щодня. Відстежують ситуацію і на затоплених підприємствах.

“Ми документували й відстежували ситуацію на всіх підтоплених підприємствах, на складах яких зберігались небезпечні речовини. Наші спостереження лягли в основу кримінального провадження, яке відкрила Генпрокуратура про екоцид”, розповів Власенко.

Обстеження проводять щодня, про збитки поки не говорять, екоінспектор каже, що ще зарано. І досі знаходять нові місця забруднення, розмиву, пошкодження та засмічення.

“Це диверсія великого планетарно масштабу і ми ще довго будемо вивчати ці питання і наслідки не тільки ми будемо відчувати. Це починаючи від зміни клімату, сільгоспугіддя, втрати запасів води. Це забезпечення питною водою, флора, фауна. Великі площі де вода зійшла — це пустеля. Потрібно розв’язувати питання, щоб не було ерозії”, говорить Власенко.

Можливий замор риби та накопичення токсичних речовин

Доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник інституту зоології ім. І.І Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін, розповідає, що в перші дні після підриву військовими РФ Каховської ГЕС велика маса прісної води пішла у Чорне море, затопила Одеську затоку та просунулась далі на південь щонайменш до Дністровського лиману.

“Зараз змінився напрямок вітру і цю масу прісної води віднесло до відкритого моря, частково вона змішалась з водами Чорного моря. З цими масами прісної води до моря звичайно потрапили величезна кількість біогенних елементів, фосфатів, нітратів і інших елементів, а також декілька важких металів. Зокрема було зафіксовано підвищення концентрації хрому у пониззях Дніпра та Дніпро-Бузькому лимані”, розповів Гольдін.

За його словами, вся маса біогенних елементів зараз знаходиться у Чорному морі й може викликати певні зміни в екосистемі.

“Те, що всі бачили в попередні тижні, це було масове цвітіння мікроводоростей, зокрема синьо-зелених. Це були мікроводорості походження дніпровського. Зараз йому на зміну може прийти цвітіння інших видів водоростей і також в екосистему підуть продукти розпаду цих біогенних речовин та токсинів, які потрапили. І ми можемо спостерігати наступну хвилю наслідків”, говорить вчений.

Одним з таких він називає замор риби. Бо через підвищення концентрації продуктів розпаду цих біогенних речовин, за його словами, може утворитись безкиснева зона.

“Такі заморні явища вони трапляються більш-менш часто. До них вже звикли мешканці північно-західних територій Чорного моря, але є побоювання, що цього року замор може бути більшим ніж у попередні роки. Є побоювання, що буде великий замор. Також є побоювання, що буде накопичення токсичних речовин в тканинах мешканців моря, спочатку планктонних організмів, молюсків, а потім і риб. Але треба спостерігати”, сказав Гольдін.

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