Російські пропагандисти опублікували відео з наслідками теракту, знятими зблизька. Зокрема, впритул показані залишки Каховського водосховища і зруйновані споруди гідроелектростанції.

Про це йдеться у телеграм-каналі російського пропагандистського видання «Ізвєстія», передає НСН.

“Водосховище у районі Каховської ГЕС майже повністю обміліло. Рівень упав і в Дніпрі, але наші військовослужбовці (російські окупанти – ред.) впевнені, що націоналісти навіть подумати не зможуть, щоб скористатися цим”, пишуть «Ізвєстія».

Так званий воєнкор при цьому позує на тлі знищених споруд Каховської ГЕС.

“Спостереження ведеться цілодобово. За будь-яких спроб відразу наноситься вогневе ураження. Працює наша артилерія та мінометка”, заявляє в сюжеті ворожий гранатометник із позивним «Грім».

Окупанти зблизька показали залишки Каховського водосховища і зруйновану ГЕС. Відео

Підрив дамби Каховської ГЕС – наслідки

Російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали греблю Каховської ГЕС, чим завдали непоправної шкоди флорі й фауні місцевості, знищили врожай, поставили під загрозу життя людей і зруйнували їхні будинки, але найголовніше – поставили під загрозу безпечну роботу ЗАЕС.

Зникло Каховське водосховище об’ємом 18,2 км куб, яке забезпечувало водою чотири області України та сприяло розвитку сільського господарства. Також позбавлений водопостачання і окупований росіянами Крим, адже поблизу Нової Каховки починається Північнокримський канал.

Зруйнований глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя, який годував і був артерією для проходження суден з усього світу.

Під загрозою загибелі та знищення тварини й рослини, які мають різний природоохоронний статус. Деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Зокрема, лише в зимовому саду Каховської ГЕС було понад 1000 екземплярів унікальних рослин, які роками збирали й вирощували співробітники станції.

Підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти спричинили найбільшу на нашому континенті від часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу.

Нагадуємо, російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Головне управління розвідки МОУ в жовтні повідомляло, що Каховську ГЕС росіяни замінували ще в квітні 2022 року.

Раніше ми писали, що після підриву Каховської ГЕС повністю зник один вид риб.

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