Замість Каховського водосховища тепер величезна пустеля. В мережі опублікували фото і відео наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Відео поділився журналіст та блогер Денис Казанський, передає НСН.

Колишнє Каховське водосховище. Замість води тепер величезна пустеля, прокоментував він.

Замість Каховського водосховища тепер величезна пустеля. Відео

Також те, що залишилося від Каховського моря, яке росіяни практично знищили, підірвавши 6 червня дамбу Каховської ГЕС, показав OSINT-аналітик та військовослужбовець ЗСУ під псевдонімом Tatarigami_UA на своїй сторінці у Твіттері.

Він змонтував коротке відео із супутникових знімків, опублікованих приватною американською компанією Planet Labs, яка відправляє мініатюрні супутники до космосу.

An updated visual assessment confirms low water level of the Kakhovka Reservoir, specifically in the area surrounding the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant and Nikopol. It is evident that the water level in these locations continues to remain consistently low. pic.twitter.com/7htEYW6N4t — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 18, 2023

Оновлена візуальна оцінка підтверджує низький рівень води у Каховському водосховищі, підписав автор змонтоване відео.

На знімках, які зробив супутник, можна побачити, що рівень води у Каховському водосховищі, особливо в районі Запорізької атомної електростанції та Нікополя, продовжує залишатися низьким.

Каховське водосховище за день до підриву ГЕС. Фото Planet Labs

Обміліле Каховське водосховище, зняте з супутника 9 червня. Фото Planet Labs

Обміліле Каховське водосховище зафіксували на фото з супутника 17 червня. Фото Planet Labs

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