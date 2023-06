Замість Каховського водосховища тепер величезна пустеля. В мережі опублікували фото і відео наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Відео поділився журналіст та блогер Денис Казанський, передає НСН.

Також те, що залишилося від Каховського моря, яке росіяни практично знищили, підірвавши 6 червня дамбу Каховської ГЕС, показав OSINT-аналітик та військовослужбовець ЗСУ під псевдонімом Tatarigami_UA на своїй сторінці у Твіттері.

Він змонтував коротке відео із супутникових знімків, опублікованих приватною американською компанією Planet Labs, яка відправляє мініатюрні супутники до космосу.

An updated visual assessment confirms low water level of the Kakhovka Reservoir, specifically in the area surrounding the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant and Nikopol. It is evident that the water level in these locations continues to remain consistently low. pic.twitter.com/7htEYW6N4t

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 18, 2023