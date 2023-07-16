Росія може влаштувати відкладений теракт на ЗАЕС – в Міненерго розповіли подробиці

У Міненерго попередили про підступність російських загарбників. На думку міністра енергетики Германа Галущенко, Росія може влаштувати відкладений теракт на ЗАЕС.

Про це він заявив 14 липня, передає НСН з посиланням на телеграм-канал «Ми Україна».

Як росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС

Голова Міненерго дав зрозуміти, що Росія здатна зробити на Запорізькій АЕС відкладений теракт. Водночас Галущенко зазначив, що мовиться про теоретичні можливості країни-агресорки.

Логіка яка там може бути? Що вони (росіяни – ред.) вийшли, Україна зайшла. І стався теракт, пояснив він.

При такому розвитку подій загарбники почнуть заперечувати свою причетність до цього.

Саме тому важливо, щоб Україна “заходила” на станцію разом з МАГАТЕ.

За його словами, Київ вже обговорював це питання з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Нам потрібна ціла програма. Бо у світі таких прецедентів не існувало ніколи. Тобто прецедент захоплення і звільнення атомного об’єкта – його немає, зазначив Галущенко.

Міністр додав, що хтось має верифікувати радіаційну та ядерну безпеку на станції, коли Україна почне її запускати. Тому для нашої держави важливо, щоб представники МАГАТЕ усе перевірили.

Нагадуємо, нещодавно інспектори МАГАТЕ здивували своїм звітом. Вони відвідали тимчасово окуповану росіянами ЗАЕС та не знайшли на її території вибухових предметів. Однак Гроссі зізнався, що дахи реакторних блоків ніхто досі не обстежив.

Раніше представники МАГАТЕ повідомляли про наміри російських загарбників перевести 4-й енергоблок в “гарячий режим”. Окупанти їм це пояснили буцімто необхідністю “проведення профілактичних робіт”.

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