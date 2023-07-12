Країни G7 узгодили гарантії безпеки для України – що вони передбачають

Країни «Великої сімки» на саміті НАТО у Вільнюсі погодили спільну декларацію про підтримку України, яка включає гарантії безпеки.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає НСН.

Він пояснив, що сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Зі слів очільника Офісу президента, гарантії безпеки від країн G7 передбачають:

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу. Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них:

подальше посилення санкційного тиску;

заморожування активів;

створення механізмів стягнення репарацій;

судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

Подальша підтримка демократичного розвитку України.

«Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація — перший документ, який символізує наявність “парасольки” у вигляді гарантій безпеки», додав Єрмак.

Він зазначив, що Україні важливо перемогти до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, щоб підписати гарантії безпеки, які діятимуть до вступу в НАТО.

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