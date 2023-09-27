Ще один тракторист загинув, підірвавшись на ворожій міні на Херсонщині

Вдень, 27 вересня, ще один тракторист загинув на Херсонщині через вибухівку, залишену російськими окупантами.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала, йдеться у повідомленні ОВА.

На жаль, місцевий житель отримав смертельні поранення.

Також в ОВА нагадали, що чимало полів Херсонщини заміновані. І потрібно дбати про свою безпеку, не відвідувати місця, які ще не обстежили сапери.

Обстановка на Херсонщині

Сьогодні, 27 вересня, близько 5 години ранку російські загарбники вдарили по Бериславу. На домівки людей ворог скинув 4 керовані авіабомби.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лікарні та господарські споруди. На щастя, обійшлося без жертв.

Сьогодні вдень російська армія атакувала Широку Балку Станіславської громади.

Через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події.

Також пошкоджено оселі місцевих жителів. Власникам побитих будинків видали будівельні набори для проведення першочергових ремонтних робіт. Постраждалих серед цивільних немає.

За минулу добу російські військові здійснили 119 обстрілів області, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

Через російську агресію за минулу добу, 26 вересня, 12 людей дістали поранення.

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