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Тег:
ВійнаЗапоріжжя

Окупанти не припиняють терор Запорізької області – за добу 130 ударів, є загиблий та поранений

Журналіст
Окупанти не припиняють терор Запорізької області за добу 130 ударів, є загиблий та поранений
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Терор Запорізької області російськими окупантами не припиняється ні на день. За минулу добу ворог 130 разів обстрілював населені пункти області, вбив людину, що одну важко поранив.

Про це зранку 27 вересня повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує НСН.

Як зазначив Малашко, 116 артилерійських обстрілів прийшлися по території Юрківки, Оріхова, Гуляйполя, Левадного, Малих Щербаків, Преображенки, Степногірська, Степового, Лук’янівського, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

А ще зафіксовано 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки Гуляйполя, Малинівки й Малої Токмачки, також було 6 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки.

Внаслідок артобстрілу Приморського поранено 56-річного чоловіка – його доправлено до лікувальної установи у важкому стані. Також ворожа артилерія забрала життя 66-річного жителя Оріхова.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Терор Запорізької області. Наслідки обстрілів за добу. Фото

Окупанти не припиняють терор Запорізької області за добу 130 ударів, є загиблий та поранений2

Окупанти не припиняють терор Запорізької області за добу 130 ударів, є загиблий та поранений1

Окупанти не припиняють терор Запорізької області за добу 130 ударів, є загиблий та поранений3

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