Важка ніч на Нікопольщині 27 вересня: є поранені, виникла пожежа, багато руйнувань

Важкою видалася ніч на Нікопольщині 27 вересня. Окупанти не припиняють обстрілювати район, і останнім часом дуже активізувались. Цього разу били по двох громадах, у тому числі по самому Нікополю. Про наслідки ворожих атак НСН повідомляє, посилаючись на очільників Дніпропетровської області і міського голову Нікополя.

За даними ОВА, двоє мешканців Нікопольщини постраждали від нічних обстрілів ворога. Окупанти били артилерією по Мирівській громаді та самому Нікополю.

Нікополь

У Нікополі поранення отримав 68-річний житель міста. Чоловік госпіталізований до хірургічного відділення місцевої лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в двоповерховому будинку. Пошкоджено приватне підприємство, знищено господарську споруду. Руйнувань зазнали ще 5 будинків та 2 господарських споруди, автомобіль, 2 газопроводи та лінія електропередачі.

Міський голова Олександр Саюк звернувся до мешканців вранці і підтвердив інформацію.

Шановні нікопольці! 27 вересня, середа, ранок. Вечір, ніч з тривогами, обстрілами. На жаль, поранено 68-річного чоловіка, його госпіталізували. Станом на зараз відомо про пошкодження 5 приватних житлових будинків, 2 господарчих споруд, легкового автомобіля, газопроводу, ліній електропередач, 3 парканів, приватного підприємства. Знищено одну господарчу споруду. Інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, – написав мер

Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до міського колл-центру:

0566696061 (з 7:00 до 19:00)

0684952584 (з 7:00 до 19:00)

0800504105 – цілодобово

Служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям.

Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається, – закликав Олександр Саюк

Мирівська громада

У Мирівській громаді Нікопольського району постраждав 44-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні.

Пошкоджено приватний будинок, 2 господарські споруди та вантажівка.

В інших громадах області ніч пройшла тихо.

Важка ніч на Нікопольщині 27 вересня: фото

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