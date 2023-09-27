Важка ніч на Нікопольщині 27 вересня: є поранені, виникла пожежа, багато руйнувань

Важкою видалася ніч на Нікопольщині 27 вересня. Окупанти не припиняють обстрілювати район, і останнім часом дуже активізувались. Цього разу били по двох громадах, у тому числі по самому Нікополю. Про наслідки ворожих атак НСН повідомляє, посилаючись на очільників Дніпропетровської області і міського голову Нікополя.
За даними ОВА, двоє мешканців Нікопольщини постраждали від нічних обстрілів ворога. Окупанти били артилерією по Мирівській громаді та самому Нікополю.
Нікополь
У Нікополі поранення отримав 68-річний житель міста. Чоловік госпіталізований до хірургічного відділення місцевої лікарні у стані середньої тяжкості.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа в двоповерховому будинку. Пошкоджено приватне підприємство, знищено господарську споруду. Руйнувань зазнали ще 5 будинків та 2 господарських споруди, автомобіль, 2 газопроводи та лінія електропередачі.
Міський голова Олександр Саюк звернувся до мешканців вранці і підтвердив інформацію.
Шановні нікопольці! 27 вересня, середа, ранок. Вечір, ніч з тривогами, обстрілами. На жаль, поранено 68-річного чоловіка, його госпіталізували. Станом на зараз відомо про пошкодження 5 приватних житлових будинків, 2 господарчих споруд, легкового автомобіля, газопроводу, ліній електропередач, 3 парканів, приватного підприємства. Знищено одну господарчу споруду. Інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, – написав мер
Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до міського колл-центру:
- 0566696061 (з 7:00 до 19:00)
- 0684952584 (з 7:00 до 19:00)
- 0800504105 – цілодобово
Служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям.
Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається, – закликав Олександр Саюк
Мирівська громада
У Мирівській громаді Нікопольського району постраждав 44-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні.
Пошкоджено приватний будинок, 2 господарські споруди та вантажівка.
В інших громадах області ніч пройшла тихо.
Важка ніч на Нікопольщині 27 вересня: фото
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