Вже третій за тиждень: на Херсонщині загинув тракторист (фото)

На Херсонщині загинув тракторист – вже третій за останній тиждень. Про трагедію повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає НСН. Тракторист загинув внаслідок ворожого обстрілу. Раніше двоє трактористів підірвалися на ворожих мінах – це сталося 24 і 29 серпня.
За даними слідства, 1 вересня 2023 року близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді на Херсонщині.
На Херсонщині загинув тракторист
Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агоропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора. Його колега важко травмований та доставлений у лікарню.
Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріли Херсонщини
1 вересня
За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів Херсонщини, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію агропідприємства у Херсонському районі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 – дістали поранення.
Окупанти продовжили обстрілювати Херсонщину і 2 вересня. Є поранені і руйнування.
2 вересня
За даними слідства, 2 вересня близько 01:30 збройні сили рф здійснили обстріл міста Херсона. Поцілили поблизу житлових будинків.
Осколкові поранення отримало двоє цивільних мешканців. Жінці надано медичну допомогу на місці, а чоловіка госпіталізовано.
Пошкоджено будинки, лінію електропередачі.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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