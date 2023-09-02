Вже третій за тиждень: на Херсонщині загинув тракторист (фото)

На Херсонщині загинув тракторист – вже третій за останній тиждень. Про трагедію повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає НСН. Тракторист загинув внаслідок ворожого обстрілу. Раніше двоє трактористів підірвалися на ворожих мінах – це сталося 24 і 29 серпня.

За даними слідства, 1 вересня 2023 року близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді на Херсонщині.

На Херсонщині загинув тракторист

Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агоропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора. Його колега важко травмований та доставлений у лікарню.

Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонщини

1 вересня

За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів Херсонщини, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію агропідприємства у Херсонському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 – дістали поранення.

Окупанти продовжили обстрілювати Херсонщину і 2 вересня. Є поранені і руйнування.

2 вересня

За даними слідства, 2 вересня близько 01:30 збройні сили рф здійснили обстріл міста Херсона. Поцілили поблизу житлових будинків.

Осколкові поранення отримало двоє цивільних мешканців. Жінці надано медичну допомогу на місці, а чоловіка госпіталізовано.

Пошкоджено будинки, лінію електропередачі.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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