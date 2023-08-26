Вночі окупанти обстріляли Ольгівку на Херсонщині: загинула 83-річна жінка

Вночі окупанти обстріляли Ольгівку на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинула 83-річна жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла, – написав голова ОВА Олександр Проскудін

Також в ОВА повідомляють, що за минулу добу противник здійснив 74 обстріли Херсонщини, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзала у Херсоні.

Через російську агресію 1 за минулу добу людина дістала поранення.

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