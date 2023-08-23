Окупанти скинули дві бомби на дитсадок і житлові будинки у Херсоні – багато постраждалих

Окупанти скинули дві бомби на дитсадок і житлові будинки у Херсоні вранці 23 серпня. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає НСН.

Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим людям лікарі надали допомогу на місці.

У ЗМІ публікують фото наслідків атаки.

Ворожі бомби на дитсадок і житлові будинки у Херсоні: фото

За минулу добу противник здійснив 72 обстріли Херсонщини, випустивши 364 снаряди з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу, фабрики, підприємства; в об’єкти критичної інфраструктури та лікарні у Херсоні будівлю магазину та об’єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, 5 – дістали поранення.

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