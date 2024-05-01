Про це повідомляє 1 травня Головне управління розвідки МО України, передають Новини України – НСН.

ГУР МО України інформує ― найманці з Непалу масово дезертирують з російської окупаційної армії.

Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 зс рф, спричинена величезними втратами у «м’ясних штурмах», жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплатою обіцяних грошей.

Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає.

Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях «нагору» пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне «відбуття до рідної країни через землетрус».

Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. У підсумку бажання заробити «легких» грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує, – кажуть в українській розвідці

Найманці з Непалу масово тікають з армії рф, їх розшукують на Луганщині: фото

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