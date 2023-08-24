Ціна хліба… На Херсонщині окупанти обстріляли трактор і вбили тракториста

На Херсонщині окупанти обстріляли трактор. На жаль, тракторист загинув. Про це повідомляє прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 серпня 2023 року близько 13:50 російські військові обстріляли Станіславську громаду на Херсонщині.

Під ворожий обстріл потрапив водій трактора, який працював у полі поблизу одного з населених пунктів. Від отриманих поранень він загинув на місці.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, що також окупанти обстріляли Херсон 24 серпня – серед постраждалих дитина.

Зазначимо, що минулої доби поліція Херсонщини задокументувала 15 військових злочинів армії рф.

Військові армії країни-агресора щодобово продовжують цинічно обстрілювати населені пункти, розташовані на прибережній території деокупованої Херсонщини. Від обстрілів із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і авіації отримують поранення і каліцтва цивільні громадяни, зазнають руйнувань житлові будинки, інфраструктурні об’єкти, транспортні засоби.

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