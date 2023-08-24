Ціна хліба… На Херсонщині окупанти обстріляли трактор і вбили тракториста

На Херсонщині окупанти обстріляли трактор. На жаль, тракторист загинув. Про це повідомляє прокуратура, передає НСН.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 24 серпня 2023 року близько 13:50 російські військові обстріляли Станіславську громаду на Херсонщині.
Під ворожий обстріл потрапив водій трактора, який працював у полі поблизу одного з населених пунктів. Від отриманих поранень він загинув на місці.
Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
Нагадаємо, що також окупанти обстріляли Херсон 24 серпня – серед постраждалих дитина.
Зазначимо, що минулої доби поліція Херсонщини задокументувала 15 військових злочинів армії рф.
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