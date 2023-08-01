Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні вранці 1 серпня, внаслідок чого загинув молодий лікар. Поранення отримала медсестра. Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко, передає НСН.

Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирних мешканцях нашої громади! Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працював на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики! Щирі співчуття сімʼї загиблого лікаря!, – написав Мрочко

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона. Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар.Травмовано також медсестру.

Дані щодо кількості потерпілих уточнюються. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні: фото

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