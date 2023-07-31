Окупанти вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні – чоловік загинув у власній автівці

Російські окупанти вдень 31 липня завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні, внаслідок чого відомо про одного загиблого та ще одного пораненого.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

Він розповів, що 65-річний херсонець потрапив під ворожий обстріл у власній автівці.

Знайомий намагався доставити його до лікарні, однак поранення виявилися надто тяжкими. Медикам залишилося лише констатувати смерть.

Також унаслідок обстрілу поранення отримав 38-річний чоловік. Із травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.

Попередні обстріли Херсона

Зранку російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона з «Градів». Тоді загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег поранені.

А за минулу добу, 30 липня, війська росії здійснили 68 обстрілів Херсонщини, випустивши понад 350 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків та БпЛА. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Поранення за минулу добу отримали 5 людей.

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