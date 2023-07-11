Російські окупанти обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні, є поранені

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 11 липня, обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні. Внаслідок цього є поранені.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації, передає НСН.

Там зазначили, що будівля у Суворовському районі, де містяни отримували допомогу, зазнала пошкоджень.

Наразі відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше п’ять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі.

На місцях працюють рятувальники та медики.

Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.

Обстріли міста продовжуються! Не виходьте на вулицю, попередили в ОВА.

Перед цим, о 12:16, голова ОВА Олександр Прокудін написав, що у Херсоні в найближчі години можливий російський обстріл залізничного вокзалу. Він закликав людей не виходити на вулицю без потреби.

Також, за даними Прокудіна, російська армія вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади. За попередньою інформацією, внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. На місці працюють рятувальні служби.

Яка ситуація в регіоні

За минулу добу, 10 липня, росіяни здійснили 52 обстріли Херсонщини, випустивши 297 снарядів із мінометів, артилерії, танків, «Градів», гранатометів і дронів. По Херсону окупанти випустили 21 снаряд.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що росіяни скинули авіабомбу на людей під час видачі гумдопомоги в Оріхові на Запоріжжі.

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