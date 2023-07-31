Ракетний удар по Кривому Рогу – що відомо про жертви і руйнування (фото)

Російська армія зранку 31 липня здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. Станом на 12.00 відомо про двох загиблих, ще 31 громадянин постраждав, зокрема четверо дітей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає НСН.

За його словами, люди отримали рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Стан більшості людей — задовільний, двоє — у важкому стані.

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Станом на 12:10, за повідомленням ДСНС, загинули 4 особи та 43 – постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб.

Як уточнила пресслужба обласного управління прокуратури, рятувально-пошукові роботи тривають. Правоохоронці встановлюють точну кількість потерпілих. Прокурори фіксують наслідки злочину рф.

Зранку 31 липня ворожі ракети влучили у багатоповерховий будинок та навчальний заклад. Після влучання ракети у будинок виникло загоряння.

Пожежники продовжують гасити осередки займань. Рятувальники обходять квартири, проводять евакуацію населення. Масштаб руйнування уточнюється. Встановлено намет для надання психологічної допомоги людям.

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