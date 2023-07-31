Окупанти атакували Кривий Ріг двома ракетами – влучили в житловий будинок, є жертви (фото, відео)

Вранці 31 липня російськи окупанти атакували Кривий Ріг, поціливши по місту двома ракетами. Є жертви, під завалами шукають людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинок. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди, написав він у своєму Telegram-каналі.

Доповнено: станом на 11.15 стало відомо про двох загиблих і 20 постраждалих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу.

З-під завалів намагаються врятувати людей – повідомив очільник МВС Клименко в ефірі телемарафону.

Доповнено: У Дніпропетровській ОВА повідомили про 31 постраждалого внаслідок російської атаки по Кривому Рогу. У постраждалих рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Двоє людей у важкому стані

Росіяни атакували Кривий Ріг 31 липня. Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський написав, що вже провів розмови з представниками МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією.

Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об’єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо та рятуємо наших людей, зазначив він.

Перші хвилини після вибухів

Мене відкинуло в коридор, каже постраждала мешканка багатоповерхівки Кривого Рогу розказала про ракетну атаку росіян.

Повідомила, в квартирі вибило всі вікна, а її посікло осколками. В Мережі також показали, на що після удару російських терористів перетворилось житло мирних людей.

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