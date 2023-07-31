Сили оборони звільнили на півдні понад 12 кв. км за тиждень

За минулий тиждень Сили оборони звільнили на півдні 12, 6 кв. км. На Бахмутському напрямку від російських загарбників було звільнено два квадратні кілометри території.

Як передає НСН, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

За її даними, основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої.

Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв, повідомила Маляр.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував і шукав слабкі місця в обороні, активно, але безуспішно намагався наступати в районах південніше від Новоселівського з метою витіснення українських підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська, наголосила Маляр.

На Лиманському напрямку росіяни також намагалися наступати, вели дії з метою витіснення Сил оборони в районі Серебрянського лісу. Усі дії ворога були безсуспішними.

На Бахмутському напрямку загарбники протягом тижня всіма силами намагалися зупинити український наступ, але Сили оборони поступово просувалися.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв. км, повідомила заступниця міністра.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські війська зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою й оточення Авдіївки, однак успіху не мали.

На півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Мала Токмачка – Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 кВ. Км. Збільшено за тиждень на 12,6 кВ.Км, зазначила Маляр.

На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

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