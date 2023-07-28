Шалена гроза у Дніпрі: блискавка била по будинках і авто, вітер валив дерева, випав аномальний град (фото, відео)

Небувала гроза у Дніпрі і ще в декількох населених пунктах області 27 липня увечері накоїла лиха. У соцмережах багато фото і відео наслідків негоди. Є попередня офіційна інформація від рятувальників і міської ради, але вона, ймовірно, ще буде оновлюватися, передає НСН. На сьогодні у Дніпропетровській області знову оголосили штормове попередження.

Під час грози 27 липня було зафіксовано влучання блискавки у будинок і автомобіль, після чого вони загорілися. Про це повідомляють Телеграм-канали.

Зазначається, що вночі у вантажівку на трасі Дніпро-Кривий Ріг вдарила блискавка, через що вона спалахнула.

Також повідомляється, що у Дніпрі від блискавки загорівся приватний будинок.

Зазначимо, що офіційної інформації по цих двох об’єктах поки що немає.

Обласний центр пізно увечері буквально плавав – вулиці через зливу перетворилися на річки.

Потужний вітер валив дерева, які падали на автомобілі і будинки.

В декількох районах Дніпра аномально великий град під силою вітру падав на майно дніпрян, пробиваючи скло вікон автомобілів і дахи та фасади будинків.

Ось так виглядав фасад будинку після ударів граду.

Так вітер шматував новобудову на Калиновій у Дніпрі.

На фото нижче стадіон Монтажник на Янгеля у Дніпрі. Тут впало дерево на машину, коли всередині були люди. На щастя, все обійшлося – люди живі, здорові.

А це вулиця Князя Володимира Великого, 15а у Дніпрі. Дерево впало на будинок.

Повідомляють, що у Діївці позривало обшивку з домів, повиривало бетонні стовпи. А дорога Велика Діївська перетворилася на річку.

На Сухачівці град побив вікна, шифер, горщики, банки, відра, виноград, а помідори залишилися без листя залишилися, теплиця перетворилася на решето.

Небувала гроза у Дніпрі та області: інформація від рятувальників

У тих районах, де 27 липня відбулося ускладнення погодних умов у вигляді дощу, грози та сильного вітру, надзвичайники Дніпропетровської області ліквідовують наслідки негоди.

Рятувальниками станом на шосту ранку здійснено 35 виїздів, розпиляно та прибрано 67 дерев, з них 11 дерев з автомобілів.

Так о 21:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Янгеля Чечелівського району міста Дніпро, дерево впало на автомобіль «Volkswagen Passat B5». По прибуттю до місця події рятувальники розпилили та прибрали дерево з легковика.

О 21:41 співробітники ДСНС здійснили виїзд на вулицю Софії Ковалевської Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, де дерево впало на легковий автомобіль «Renault Kangoo» та електродроти. Надзвичайники за допомогою бензопили прибрали дерево з автівки.

У Центральному районі обласного центру на вулиці Степана Бендери, дерево впало на проїжджу частину дороги. По прибуттю до місця події рятувальники розпили та прибрали дерево.

О 21:53 працівники місцевої пожежної команди залучалися до розпилу дерева, що впало на дорогу між селами Святовасилівка та Березнуватівка Дніпровського району. За допомогою бензопили повалене дерево розпиляли та прибрали його на узбіччя дороги.

У Дніпрі на вулиці Лірницькій Новокодацького району, дерево впало на газову трубу. По прибуттю до місця події співробітники ДСНС за допомогою бензопили розпилили дерево та прибрали з газової труби.

Ще один виїзд здійснили рятувальники Дніпра. За повідомленням у селищі Слобожанському Дніпровського району, дерево впало та перегородило проїжджу частину Слобожанського проспекту. Співробітники ДСНС розпили та прибрали дерево.

Майже одночасно до Служби порятунку «101» надійшло ще два повідомлення про те, що в Шевченківському та Індустріальному районах, на два легкових автомобіля впали дерева. Надвичайники прибрали два дерева з автівок.

Рятувальники Новомосковського району залучалися до розпилу двох аварійних дерев, що перекрили рух на вулиці Запорізькій міста Перещепине. За допомогою бензопили прибрали перешкоду, таким чином дорожній рух відновлено.

О 22:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Макарова Чечелівського району міста Дніпро, дерево впало на трамвайні колії та перекрило рух. Надзвичайниками здійснено розпил дерева та прибрано з колій, рух відновлено.

О 22:57 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вадима Пузирьова Південного району міста Кам’янське, дерево впало та перегородило виїзд станції швидкої медичної допомоги. За допомогою бензопили дерево розпилено та прибрано.

О 23:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Калиновій Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, дерево впало на легкові автомобілі. По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС розпили та прибрали дерево, що пошкодило три транспортні засоби.

Станом на 06:00 28 липня всього залучено для ліквідації наслідків негоди 64 співробітника особового складу та 14 одиниць техніки.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Негода у Дніпрі: інформація від міськради

Для ліквідації наслідків нічної негоди спеціалісти КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР працюють з ночі: прибирають повалені дерева, відновлюють контактну мережу. За деякими напрямками електротранспорту рух поки не відновлено – потрібна допомога ДСНС або продовжується обстеження та ремонт контактної мережі.

З 5:30 введено оперативні розклади за усіма тролейбусними маршрутами через погодні умови.

Як у Дніпрі ліквідують наслідки негоди

Станом на 8.00 у КП «Міськзеленбуд» надійшло 103 звернення від мешканців міста.

Наразі ліквідовано 14 місць підтоплення проїзної частини. З них найбільші: по вул. Моніторна, вул. Метробудівська, Набережна Перемоги в районі Мерефо-Херсонського мосту.

Проводились і проводяться роботи з очищення верхньої частини дощоприймачів від нанесеного листя і сміття. Роботи проводяться по вулицям: Набережна Перемоги, Січеславська Набережна, пр. Гагаріна, Ростовська, Каруни, Байкальська та інші.

Станом на 8 ранку очищено понад 300 поверхонь дощоприймачів. Працюють 8 бригад.

Інформації про жертви і постраждалих поки що немає.

Джерело: Nikopolnews