Вранці армія рф накрила центр Херсона «Градами» – загинув комунальник

Вранці 31 липня армія рф накрила центр Херсона «Градами» – загинув комунальник. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає НСН.

Обстріл стався близько 08:20.

Зранку російська армія вбила херсонця. Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ “Град”, – йдеться у повідомленні ОВА

Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

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