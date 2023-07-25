Терор Херсонщини: армія рф сьогодні вбила чоловіка і поранила жінку

Терор Херсонщини продовжується. Армія рф сьогодні вбила тут чоловіка і поранила жінку. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

Вдень 25 липня російські окупанти обстріляли Херсонську область, внаслідок чого там загинув чоловік.

Про це в Telegram розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська армія вбила жителя Токарівки. Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту. Внаслідок ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримав чоловік “, — написав він

Пізніше Херсонська обласна прокуратура уточнила, що загиблий — 72-річний чоловік, місцевий житель з села у Дар’ївській громаді.

На місці працюють медики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Крім того у Херсонській ОВА сьогодні повідомляли, що близько 13 години російські війська вкрили вогнем селище Комишани. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. У неї численні забої та садна. Медики надали необхідну допомогу.

Окупанти безперервно тероризують Херсонщину, вбиваючи мирних мешканців і руйнуючи їх житло та інфраструктуру. На фото – Тягинка після вчорашніх російських обстрілів. Учора зранку ворог з десяток разів вдарив по цьому селу. Через обстріли пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення. Подекуди на місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували. Через цей російський обстріл, на щастя, поранених та загиблих серед мирних людей не було.

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